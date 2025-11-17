Carabinera fue impactada por una micro mientras dirigía el tránsito en Baquedano

Una funcionaria de Carabineros resultó lesionada al ser impactada esta tarde por un bus del sistema Red en la esquina de Avenida Vicuña Mackenna con la Alameda, en el sector de Plaza Baquedano, en el Centro de Santiago.

"Una funcionaria de la 32 Comisaría de Tránsito, mientras desarrollaba labores propias de su área, fue impactada por un bus Red Movilidad que se desplazaba por Av. Vicuña Mackenna, en dirección de sur a norte, y al momento de efectuar un viraje por línea Alameda en dirección al poniente, impactó sorpresivamente a nuestra funcionaria. No obstante, se encuentra estable, siendo atendida y trasladada desde el SAMU hasta el Hospital Institucional", informó el teniente coronel Hugo Troncoso de Carabineros, de la Primera Comisaría de Santiago.

El conductor del bus, un hombre de 73 años que mantiene su documentación al día, declaró que el accidente se produjo cuando intentaba esquivar a otro vehículo de características similares, que lo llevó a realizar un viraje más extenso de lo normal. Fue trasladado hasta la Primera Comisaría para continuar con el procedimiento.