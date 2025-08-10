Carabinero fue atropellado durante procedimiento por fatal accidente en San Vicente de Tagua Tagua

Un accidente de tránsito entre dos vehículos menores en el sector de Camino a Zúñiga, en San Vicente de Tagua Tagua (Región de O'Higgins), terminó con una persona fallecida y un carabinero atropellado.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en la Ruta H-56, donde uno de los conductores involucrados resultó con lesiones graves y posteriormente falleció en el hospital de la comuna.

Carabineros llegó al lugar para atender el procedimiento de rigor, y fue en esa dinámica en que un tercer vehículo atropelló a uno de los funcionarios de servicio, que resultó con lesiones de carácter grave, por lo que fue trasladado hasta el hospital institucional.

"Debido a las condiciones reinantes (del lugar), una densa niebla, uno de los carabineros que adoptó el procedimiento fue embestido de forma sorpresiva por un tercer vehículo que circulaba en dicha arteria, produciéndose lesiones de carácter grave", informó el mayor Cristian Seguel de Carabineros.

El conductor arrojó positivo al ser sometido a un alcotest, por lo que fue detenido por conducción en estado de ebriedad y atropello a funcionario policial de servicio.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de la indagatoria.