Ciclista murió tras ser atropellado por vehículo en Peñaflor

Un ciclista murió tras ser atropellado por un automóvil durante la madrugada de este martes en el kilómetro 27,5 en el sector de Malloco, en la comuna de Peñaflor.

La víctima iba en contra del tránsito en el momento del impacto, producto del cual salió eyectada por varios metros. El conductor prestó asistencia y quedó en calidad de detenido a la espera de esclarecer el hecho.