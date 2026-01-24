Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito
Colisión de dos vehículos dejó varios lesionados y complicó el tránsito en Vespucio Sur
Publicado:
Redacción Cooperativa
Un vehículo volcó en la Autopista Américo Vespucio Sur tras chocar con otro auto, provocando un grave accidente de tránsito que movilizó a equipos de emergencia y Carabineros y dejó varias personas heridas.
Personal de emergencia y Carabineros trabajó en el lugar para ayudar a los afectados, que fueron trasladados a centro de salud.
Unidades especializadas quedaron a cargo de investigar las causas del choque y la posible responsabilidad de los conductores, mientras se despeja la calzada para normalizar el tránsito, que se vio gravemente interrumpido.