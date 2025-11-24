Conductor presuntamente alcoholizado chocó y huyó: Mató a dos niños en San Miguel

Un trágico accidente vehicular ocurrido este lunes por la madrugada en la comuna de San Miguel, en el límite con Pedro Aguirre Cerda, dejó dos menores fallecidos y un tercero en riesgo vital.

El accidente se produjo aproximadamente a la 1 de la madrugada en Avenida Departamental a la altura de José Joaquín Prieto, en la caletera de la Autopista Central, donde un sedán Volkswagen Vento viajaba a exceso de velocidad con ocho ocupantes a bordo, presumiblemente regresando del partido de Colo-Colo disputado anoche en el Estadio Monumental.

Según información preliminar, el vehículo, diseñado para cinco personas, colisionó con otro automóvil menor, aparentemente tras no respetar la luz roja de un semáforo. La peor parte de la colisión la sufrieron los ocupantes del sedán, entre quienes se encontraban tres menores de edad.

Una niña de 13 años y un niño de dos perdieron la vida, siendo trasladados de urgencia al Hospital Dr. Exequiel González Cortés. Un tercer menor se encuentra internado en el mismo centro asistencial, debatiéndose entre la vida y la muerte.

"Al parecer, el vehículo no habría respetado una luz roja. Venía con ocho ocupantes, entre ellos tres menores de edad y cinco adultos", explicó la capitana Bárbara Villouta, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur.

Tras el impacto, el chofer del automóvil responsable se dio a la fuga del lugar, junto con otras dos personas que también eran ocupantes del sedán, subiéndose a otro vehículo. El resto de los adultos y los menores fueron trasladados a distintos centros asistenciales con lesiones de diversa consideración.

En tanto, los ocupantes del vehículo colisionado resultaron ilesos.

Consumo de alcohol

La capitana Villouta confirmó que en las primeras diligencias se encontraron indicios que sugieren la hipótesis del consumo de alcohol: "Tras una revisión exhaustiva en el vehículo (Volkswagen Vento), se encontraron algunas latas de cerveza en el lugar y algunos testigos mencionan también que eventualmente, al socorrer a los ocupantes, habría salido del interior del vehículo bastante olor a alcohol".

"Lamentablemente ahora fallecieron dos personas, dos menores de edad, por una irresponsabilidad de un conductor que no solamente al parecer no respetó una luz roja, sino que también eventualmente podría haber ido bajo los efectos del alcohol", agregó.

Personal especializado de la SIAT de Carabineros trabajó durante toda la madrugada en el sitio del suceso para realizar los peritajes correspondientes. La labor ahora se centra en identificar y dar con el paradero del conductor fugado.