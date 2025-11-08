Conductora que no respetó luz roja provocó accidente con tres heridos: Una mujer está grave

Una conductora provocó este sábado un accidente de tránsito al no respetar la luz roja de la esquina de Serrano con Padre Alonso, en el centro de Santiago, que terminó con tres personas lesionadas.

Al realizar la imprudente acción, el vehículo de la mujer terminó chocando con otro automóvil que, por proyección, impactó contra un semáforo y atropelló a tres transeúntes.

Dos de las víctimas resultaron con lesiones leves, mientras que la tercera, una mujer, terminó con heridas de gravedad al sufrir una aparente fractura de cadera. La conductora que provocó el accidente, en tanto, fue detenida luego de que intentara huir del lugar.