Cuatro ciclistas atropellados dejó persecución policial entre Providencia y Santiago

Con cuatro ciclistas atropellados, una colisión vehicular y dos detenidos se saldó una persecución policial registrada la noche de este lunes entre Providencia y Santiago Centro.

Según los primeros antecedentes, el hecho se originó cuando personal de Carabineros fue informado del robo de un vehículo en Providencia, tras lo cual dio con el paradero de los antisociales, que iniciaron una huida por las calles de la comuna.

Este seguimiento llegó hasta la Avenida Vicuña Mackenna, altura de calle Marín, cuando los delincuentes atropellaron a un grupo de cuatro ciclistas que estaban en el lugar, quienes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a diversos centros asistenciales.

Tras esto, siguieron su escapada, colisionando finalmente con una camioneta en la intersección de Vicuña Mackenna con Curicó, siendo dos personas detenidas por Carabineros.

"Me dio luz verde, empiezo la marcha y justo cuando iba a mitad de calle veo que vienen estos tipos -por el carril de la micro- que me impactan... El vehículo de ellos empieza a voltearse y queda mirando hacia Plaza Italia", detalló el conductor de la camioneta afectada, quien también señaló que viajaba junto a su esposa "con cinturón y gracias a Dios no sufrimos ningún daño físico".

Además, dio cuenta que "se acercó Carabineros y nos dijo que venían de una persecución que empezó en Providencia".

Dos de los involucrados en el hecho fueron detenidos en el lugar y serán puestos a disposición del Ministerio Público.