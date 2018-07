Dos accidentes de tránsito dejaron el saldo de cinco fallecidos en Chiloé

Dos accidente producidos en la isla de Chiloé hoy domingo, dejó el saldo de cinco fallecidos.

El más grave se produjo en la localidad de Puqueldón, dónde una camioneta colisionó con un auto y fallecieron cuatro personas. El segundo accidente se produjo en Castro, que tras la colisión de dos automóviles, falleció el chofer de uno de los móviles.

"Se registraron dos accidentes de tránsito con víctimas fatales. Uno en la ciudad de Castro en la Ruta 5 dónde una colisión entre dos vehículos dejó el saldo de un fallecido", señaló el comandante de la Prefectura de Chiloé, Pablo Pino.

El uniformado además preciso que "paralelamente, en la isla Puqueldón, en una ruta alternativa, se produjo una colisión entre una camioneta y un automovil, donde fallecieron el conductor de la camioneta y los tres ocupantes del vehículo menor"

Los fallecidos, de los dos accidentes, son todos adultos, cuatro hombres y una mujer. Carabineros en estos momentos mantiene suspendido el tránsito en la Ruta 5, debido a la gruesa capa de escarcha que hay en la vía.

Mantener el cuidado al manejar

El gobernador de Chiloé, Fernando Bórquez, realizó un llamado a conducir con precaución en durante este fin de semana largo, y evitar la ingesta de alcohol.

"Con un fin de semana largo y pedimos a la gente que valor el autocuidado, ya que las carreteras no son las mejores. Les pedimos que no transiten a alta velocidad, y que por favor tengan el cuidado correspondiente, para que no sigamos teniendo fallecidos en nuestras carreteras", señaló Bórquez.