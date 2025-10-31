Fatal accidente de tránsito en el sector de La Pirámide: Conductor salió eyectado tras choque

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este sábado en el sector de La Pirámide, en la salida del Túnel San Cristóbal en dirección a Ciudad Empresarial.

De acuerdo con información preliminar, un conductor salió eyectado de su vehículo tras chocar con un muro de contención del sector.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra en el lugar realizando diligencias para esclarecer las causas del accidente, mientras que el tránsito se mantiene suspendido en ese punto.