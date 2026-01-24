Funcionario municipal con discapacidad auditiva murió arrollado por un tren en Llanquihue

Mario Salvador Rocha Vargas, un reconocido funcionario municipal de Llanquihue, de 69 años de edad, murió al ser arrollado por un tren en un cruce peatonal, en un accidente que -según cercanos- pudo tener relación con la discapacidad auditiva que padecía.

La tragedia ocurrió alrededor de las 19:00 horas del viernes: aparentemente, el adulto mayor cruzó la vía férrea, ubicada en Avenida Los Volcanes, sin advertir que el tren se aproximaba.

Familiares contaron luego que, al momento de los hechos, no portaba su audífono.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad de Llanquihue expresó condolencias por el fallecimiento del trabajador, que se desempeñaba como estafeta en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

La Fiscalía de Puerto Varas ordenó diligencias de la SIAT de Carabineros para esclarecer las circunstancias precisas del fatal atropello, mientras el conductor del tren declaró y se revisan las condiciones de seguridad del cruce.