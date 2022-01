Fundación Emilia advierte preocupante alza en fallecidos producto de accidentes de tránsito

Luego de una serie de accidentes de tránsito con resultado de muerte que se han registrado en el país, la Fundación Emilia advirtió del aumento en el número de fallecidos respecto del año pasado.

"En lo que va de este mes de enero han fallecido 106 personas en siniestros viales en todo el país y el registro anterior, del año 2021, solamente marcó 65, es decir, hemos casi duplicado la cifra del año pasado", dijo Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación.

Agregó que "esto es un llamado de alerta para quienes van a iniciar un viaje: Por favor, tomen todas las medidas de precaución necesarias para llegar a su destino y proteja a los otros que circulan por las vías".

"Es terrible y dramático comenzar el día conociendo un hecho tan trágico, como el que conocimos hoy en Santiago. Por favor, no exceda los límites de velocidad, use el cinturón de seguridad; si va a conducir no consuma alcohol o drogas. Todos queremos pasar un verano seguro, tranquilo, y llegando a abrazar a nuestros seres queridos a casa", cerró Figueroa.