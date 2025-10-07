Lampa: Volcamiento de camión deja dos muertos y revela posible contrabando de cigarros

Un fatal accidente de tránsito se registró en la Ruta 5 Norte, a la altura de Lampa, dejando dos personas fallecidas y revelando un posible caso de contrabando a gran escala.

Por razones que aún se investigan, un camión que se dirigía hacia el norte perdió el control, volcó y cruzó ambas pistas de la calzada.

El violento siniestro provocó la muerte instantánea de sus dos ocupantes.

La emergencia se complicó debido a la naturaleza de la carga. Tras el vuelco, la mercancía del camión quedó dispersa sobre la ruta, confirmándose la presencia de una gran cantidad de cajas de cigarrillos, así como posible ropa americana.

Esta carga, sumada a la información preliminar de que el camión estaba siendo perseguido por un vehículo menor al momento del accidente, levantó de inmediato la sospecha de que se trataba de un caso de contrabando de cigarrillos.

El capitán Luis Marchant, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, confirmó que el camión, al acercarse al kilómetro 33 de la Ruta 5 Norte, traspasó el eje de la calzada y volcó, desparramando toda su carga y obstaculizando las pistas de circulación. "Se puede presumir que hay un contrabando de cigarrillos y también ropa posiblemente americana", señaló.

Debido a la magnitud del accidente y el fallecimiento de las dos personas, fue necesario realizar desvíos de tránsito en el sector de El Manzano y Lo Pinto, afectando la conexión con la ruta CH-57 (Los Libertadores) y Batuco.

El personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros fue el primero en acudir al lugar para iniciar las diligencias de rigor.

Actualmente, la indagatoria se encuentra en manos de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) Centro Norte.