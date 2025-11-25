Los Andes: Tres muertos en choque frontal de autos con patente argentina y chilena

Tres personas murieron en un accidente que ocurrió a las 06:30 horas de este martes a la altura del kilómetro 24 de la Ruta 60CH, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso.

Según informó Carabineros, en el lugar colisionaron frontalmente dos vehículos: uno de patente chilena y el otro, argentina.

Como consecuencia del impacto, fallecieron ambos conductores, más la copiloto del segundo; todos adultos.

En tanto, dos niñas, de 11 y 13 años de edad, que viajaban en el auto argentino, sobrevivieron, pero "se encuentran con lesiones de grave consideración", internadas en el Hospital San Camilo de la comuna de Los Andes, indicó el mayor Gonzalo Medina.

Además de Carabineros, con la SIAT, personal de SAMU, Bomberos y el SML concurrieron a trabajar al lugar.