Maipú: Hombre murió atropellado por una micro en sector que no tiene vereda

Un hombre de 40 años murió tras ser atropellado por un bus de la Red Metropolitana de Movilidad cuando caminaba por la calzada en la comuna de Maipú.

Según información policial, la victima caminaba por el sector de Camino a Rinconada, que carece de veredas habilitadas para peatones, lo que obliga a muchas personas a transitar por la calzada.

El teniente Alejandro Lizama, de Carabineros, detalló que "el diseño y la configuración vial que mantenemos en esta vía es algo inusual, es un lugar donde no hay tránsito para peatones. Entonces, se están verificando y estableciendo todas las formas y las circunstancias en las cuales ocurre este siniestro vial".

Asimismo, detalló que en el sitio del suceso se encontró un triciclico. No obstante, el teniente Lizama puntualizó: "Tenemos claro que la persona circulaba a pie, o sea como peatón, al momento del siniestro vial".