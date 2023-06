San Javier: Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur dejó al menos nueve muertos

Un accidente de tránsito dejó al menos nueve personas fallecidas en la Ruta 5 Sur, a la altura de San Javier, Región del Maule.

Según los primeros antecedentes, el hecho se produjo en el kilómetro 271 por la existencia de una camioneta volcada a un costado de la Ruta 5 Sur en dirección norte, por lo que otro automóvil se detuvo para prestarle auxilio. En ese momento, apareció un tercer auto que los impactó.

Bomberos al llegar al lugar se encontró con ocho personas fallecidas, y posteriormente, murió otra víctima mientras era trasladada al hospital.

El segundo comandante de Bomberos de San Javier, Enrique Correa, agregó que se encuentran cuatro personas heridas, que fueron trasladadas a centros asistenciales, y subrayó que "esta es una es una ruta súper complicada, faltan medidas de mitigación y hace tiempo que estamos con este problema".

El persecutor de la Fiscalía del Maule, Óscar Salgado, se constituyó en el lugar e informó que "por causas que se investigan, en la Ruta 5 Sur, pista oriente, kilómetro 271, el día de hoy, se produjo un accidente de tránsito, que tuvo como resultado nueve personas fallecidas, ocho de ellas en el lugar, una de ellas en tránsito hacia el hospital, en proceso de atención médica".

"Además, lamentablemente, hay otras tres personas heridas de distinta consideración, que fueron trasladadas hasta los recintos hospitalarios de la región. Hay una persona en este momento detenida, como presunto responsable de este accidente de tránsito", añadió.

El persecutor también afirmó que se solicitó la colaboración de personal de Bomberos para la extracción de las personas, también del Servicio Médico Legal en el traslados de los fallecidos, y que la investigación quedó a cargo de Labocar y especialmente de la SIAT de Carabineros de Talca.

#AHORA 07 personas pierden la vida en accidente en Ruta 5 km 271 a la altura de #SANJAVIER en el #Maule.

Fiscalía de Flagrancia dispone que equipo SIAT de @Carab_Maule y Servicio Médico Legal se constituyan en el lugar.@FiscaliaMaule pic.twitter.com/SRDBAYg17a — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) June 26, 2023

CURVA PELIGROSA

El alcalde de San Javier, Jorge Silva, dijo para Cooperativa que ese tramo de la carretera, ubicada en el sector Las Rosas, es complicada y que ha pedido cambiar la curva por una recta desde que era concejal de la comuna.

"Desde que yo fui concejal veinte años y ahora que soy alcalde desde el 2017, he estado insistiendo, no sé cuántos oficios tengo entregados a los ministerios, a la región y al MOP", y explicó que "la última curva que tenemos es en Putagan y ahí hay una recta que agarran velocidad de 160, 170 (kilómetros por hora), los he visto. Entonces se topan con esta curva y es ahí donde ocurren estos accidentes fatales".

Asimismo, insistió en que pedirá "colocar medidas de mitigación, como en las curvas que le colocan una carpeta roja, que eso es para no deslizar también a vehículos. Creo yo que son medidas urgentes y yo lo que voy a pedir es la recta, eliminar la curva".

En tanto, el alcalde solcitó una audiencia con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que se encuentra en la Región del Maule, anunciando la habilitación de la ruta bidireccional del Puente Lircay.