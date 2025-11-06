Sujeto que huía de Carabineros impactó un poste y un grifo en Estación Central

Un sujeto que escapaba de Carabineros perdió el control de su vehículo tras pasar por un lomo de toro, chocó contra un poste de luz y posteriormente, contra un grifo, en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió en Avenida Las Parcelas, después de que los tres ocupantes del auto se negaran a ser fiscalizados una vez que efectivos se les acercaron, al notar que el móvil circulaba con las luces apagadas.

El accidente provocó un corte del suministro eléctrico de los vecinos del sector, así como una gran fuga de agua en el lugar. El sujeto fue detenido, y se determinó que no tenía licencia para conducir, ni tampoco la documentación del vehículo al día.