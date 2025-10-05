Tragedia en cadena: Cuatro muertos por socorrer a heridos en accidente en Villa Alemana

Cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 60-CH, a la altura de la comuna de Villa Alemana (Región de Valparaíso).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00, en el kilómetro 89. Allí, un vehículo perdió el control e impactó contra una barrera de contención, lo que motivó que una ambulancia -proveniente de Quillota- que también transitaba en el lugar brindara asistencia.

Sin embargo, posteriormente, un conductor ebrio que manejaba una camioneta a alta velocidad colisionó a la mentada ambulancia y luego al vehículo siniestrado, arrollando a parte de las personas que estaban asistiendo a las víctimas del primer accidente.

El fiscal de turno de San Antonio, Carlos Parra, detalló que "también se bajó gente de otros vehículos" tras el primer siniestro, "momento en el que el conductor de una camioneta Ford Ranger de color rojo, manejando con 0,98 grados de alcohol en la sangre, choca a la ambulancia y, posteriormente, embiste al vehículo menor".

En el lugar murieron dos hombres y una mujer, que estaban al interior del móvil impactado. La cuarta víctima, en tanto, es otra mujer que había descendido a ayudar.

En tanto, una de las personas con heridas de carácter leve -también una mujer- fue trasladada a un recinto asistencial.

El conductor ebrio, que tenía su documentación al día, fue aprehendido y pasó a control de detención por el delito de manejo bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte.

Debido a la magnitud del accidente, la ruta se mantuvo cortada por varias horas por el lado del enlace a Peñablanca.