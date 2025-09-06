Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Un hombre y una mujer fallecieron tras accidente vial en ruta de Puerto Montt

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ocurrió camino a la localidad de Las Quemas, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos cayó a una zanja.

Un hombre y una mujer fallecieron tras accidente vial en ruta de Puerto Montt
 ATON (referencial)

La SIAT de Carabineros investiga lo ocurrido.

Dos personas fallecieron y otra quedó con heridas de extrema gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El hecho sucedió camino a la localidad de Las Quemas, a un kilómetro pasado del aeropuerto El Tepual, donde dos vehículos chocaron y, posteriormente, uno de ellos cayó a una zanja. 

Al llegar al lugar, personal de emergencia constató la muerte de un hombre y una mujer, ambos adultos.

"Tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de dos personas, una mujer adulta y un hombre también adulto. Por dicho motivo, Fiscalía instruyó que fuera nuestra unidad especializada la encargada de investigar la dinámica y la causa basal de este hecho", dijo el teniente Felipe Vásquez, de la SIAT de Carabineros de Puerto Montt.

"Una vez en el lugar, realizamos las pericias técnicas y científicas de rigor para dar cumplimiento a lo requerido" por el ente persecutor, añadió.

