Violento choque en Las Condes deja un herido grave, otra en riesgo vital y tres fugados

Tres ocupantes de un vehículo deportivo huyeron tras chocar violentamente y volcar en la comuna de Las Condes; hecho que dejó a dos víctimas con lesiones graves, entre ellas una en riesgo vital.

De acuerdo con Carabineros, los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando el móvil, que tenía cinco ocupantes en su interior, transitaba por Avenida Las Condes hasta que perdió el control, impactó con un árbol y volcó.

La colisión fue tal que el vehículo perdió sus dos ruedas traseras. Posteriormente, de él descendieron tres ocupantes que se dieron a la fuga.

En tanto, las otras dos víctimas -un hombre y una mujer- "quedaron en estado de gravedad al interior" del móvil, dijo el capitán Arturo Alvarado, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes de Carabineros.

Ambas "fueron auxiliadas por personal de salud y trasladadas a la Clínica Las Condes.(...) Carabineros verificó que una de estas personas, una mujer adulta, mantiene lesiones de gravedad y se mantiene en riesgo vital", agregó.

El vehículo afectado no tenía encargo por robo y se desconoce cuál es el paradero de las personas que huyeron.