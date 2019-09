Acusado por masacre de Puente Alto arriesga cadena perpetua por cada víctima

En prisión preventiva quedó este sábado Carlos Javier Vargas Durán, de 26 años, acusado de ser el autor del tiroteo que dejó cinco muertos en un local de máquinas tragamonedas en la población Carol Urzúa de Puente Alto, ocurrido el 8 de agosto pasado.

Tras casi un mes prófugo, fue detenido la tarde de ayer por la Policía de Investigaciones y este sábado pasó a control de detención y posterior formalización en el Juzgado de Garantía de esa comuna.

En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Sur le imputó cinco homicidios calificados consumados –arriesga de 15 años a cadena perpetua por cada uno- y dos frustrados, uno de los cuales supuestamente cometió a principios de año también en Puente Alto.

En prision preventiva imputado formalizado por Fiscalía Sur por 5 homicidios calificados consumados y 2 frustrados acontecidos en población Carol Urzua de #PuenteAlto Fiscal Milibor Bugueño a cargo de la investigación @FiscaliadeChile pic.twitter.com/Nbe0fDBtxA — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) September 7, 2019

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien ayer emplazó a la Justicia a "estar a la altura", se manifestó hoy "conforme" con la medida cautelar.

"Creemos que responde al trabajo coordinado del Ministerio Público y de la PDI, que en menos de 30 días dieron con el posible autor" y "con las pruebas levantadas por la investigación fue posible para generar la convicción necesaria para la prisión preventiva", destacó.

Consultada sobre el hecho de que aún haya un segundo presunto autor prófugo, identificado como Rodrigo Castro, Martorell consideró que "tener al autor material que ejecutó los cinco homicidios y dos frustrados es clave para ir determinando toda la red de apoyo que él tenía, y la Fiscalía y la PDI están haciendo un trabajo muy profundo".

"No vamos a descansar ni un segundo hasta que todos quienes han estado involucrados en estos hechos intolerables, estén ante la Justicia. Es un gran avance en esta investigación, pero todavía queda camino por recorrer, pero no vamos a descansar hasta que estos delincuentes estén tras las rejas", prometió la subsecretaria.

Testimonios "totalmente parcializados"

Sin embargo, la defensa del acusado, el abogado Pablo Guillier, aseguró que él "señala no ser la persona que participó en el sitio del suceso, niega su participación en la balacera; establece su ubicación en otro lugar en el momento del hecho", por lo cual fustigó que "es completamente desproporcionado el actuar de la Justicia en su caso concreto".

En ese marco, planteó que "existe una presión mediática importante en este caso" y apuntó que "los únicos testimonios son de la familia afectada, que es una familia rival a la de mi representado; no hay testigos externos, una persona del barrio que sea objetiva y no sea parte de una banda criminal (...) en la carpeta hay testimonios totalmente parcializados y no hay pruebas científicas".

"Señalamos que es inocente, no que estamos defendiendo a la persona que realizó ese delito", concluyó.