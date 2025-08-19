Adolescente y adulto desaparecieron arrastrados por río Pilmaiquén durante "ritual de sanación"

En el sector Maihue #RioBueno , Carabineros del GOPE #LosRios , 4ª Comisaría #RioBueno y Retén #Carimallin participan de búsqueda de adulto y adolescente que esta tarde fueron arrastrados por las aguas del Río #Pilmaiquen . pic.twitter.com/rNNZ9EITzi

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dio cuenta este martes del operativo de búsqueda de una adolescente y un adulto que cayeron al río Pilmaiquén, hecho ocurrido en el sector Maihue de la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.

Las víctimas pertenecen a una comunidad mapuche, y se presume que la corriente arrastró a la menor de 15 años durante una "ceremonia de sanación", de acuerdo con el fiscal Pierre Neira, de la Unidad de Flagrancia de Los Ríos.

"Ante ello, dos adultos se lanzaron a las aguas para rescatarla, pero también fueron arrastrados por la corriente", añadió el persecutor.

Posteriormente, una mujer de 48 años -presumiblemente la madre de la menor- "logró salir por sus propios medios, pero un hombre de 49 años hasta ahora no ha sido encontrado", precisó.

Junto al @DPRLosRios, Jorge Alvial, hemos coordinado las acciones inmediatas frente a la caída y desaparición en el río Pilmaiquén de una niña y un adulto, pertenecientes a una comunidad mapuche del sector Maihue.

Instruí el traslado inmediato al lugar de la @DPPRanco,... — Victor Ramos Muñoz (@vramosmunoz) August 19, 2025

Según publicó el subsecretario Ramos en su cuenta de X, la delegada provincial de Ranco, Alejandra Álamos, quedó a cargo de la "coordinación del despliegue de los recursos del sistema de búsqueda y rescate, además del acompañamiento a las familias".

En tanto, el Ministerio Público ordenó que la Sección de Investigación Policial (SIP) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros encabecen las diligencias del caso.