Tópicos: País | Policial

Alcalde de San Bernardo denunció amenazas de muerte: "Te vamos a matar a ti y a tu familia"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La carta fue dejada en el frontis del municipio, según relató Christopher White.

"Lo único que hacen con esto es alimentar nuestra convicción", dijo la autoridad comunal.

Alcalde de San Bernardo denunció amenazas de muerte:
 ATON
En portada

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), denunció este jueves haber recibido amenazas de muerte, en el marco de una serie de operativos en contra del comercio irregular y el crimen organizado en la comuna.

Las amenazas fueron recibidas a través de una carta dejada en el frontis del municipio, donde se indica: "Te vamos a matar y a tu familia también. Saca a los traficantes de las poblaciones y no a las personas que trabajan. White, debes cuidarte tú y tu familia".

Ante esta situación, White respondió que "como es de conocimiento público, hace días hemos hecho un trabajo impecable contra el crimen organizado y las mafias del comercio irregular. Por eso hoy, cobardemente, apareció este documento en el frontis municipal con un mensaje claro: 'alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia'".

"Le quiero decir a esos cobardes que lo único que hacen con esto es alimentar nuestra convicción, porque sabemos que actúan de esta manera cobarde, como lo hacen diariamente en muchos territorios de esta comuna. Por eso, como lo hacemos siempre, vamos a presentar una denuncia, una querella y los vamos a perseguir, como lo hemos hecho con nuestras comunidades cuando lo han requerido, porque esa forma de actuar, de amedrentar, es de lo que en San Bernardo nos aburrimos", añadió la autoridad comunal.

