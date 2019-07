Alcaldesa de La Pintana: Narcotraficantes ayudan a gente vulnerable y compran su silencio

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la situación en su comuna y aseguró que los narcotraficantes ayudan a personas vulnerables "y compran su silencio".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal valoró la inclusión de los sectores de El Castillo y Santo Tomás en el programa de barrios prioritarios en temas de delincuencia del Gobierno.

En ese sentido, Pizarro detalló que la situación del narcotráfico complica a los vecinos de la comuna y que el mismo municipio no tiene suficiente capacidad económica para hacerse cargo.

"Nosotros creemos que es urgente que llegue el plan integral. No solamente más policías. Este tema no es solamente de las policías, es un tema de Estado, de presencia de Estado en lugares vulnerables donde los municipios no tienen todo el presupuesto para socorrer las necesidades como mejorar la calidad de vida", agregó la alcaldesa.

Respecto a la venta de droga, Pizarro cuestionó que "los narcotraficantes tienen un alto poder económico y, además, tratan de influir socorriendo a familias que necesitan con temas asistenciales, como la compra de una caja de mercadería, cuando alguien muere compran el féretro e incluso compran las sepulturas".

"En ese sentido, el municipio no está presente porque es un municipio con falta de recursos. Acuden a gente vulnerable, que necesita, y ellos reciben esa ayuda, sabiendo de dónde proviene, a cambio de la compra del silencio", manifestó.

"Nosotros creemos que hay que estar súper alertas, concientes de a quién le recibimos, porque todas estas cosas, estos regalos, no son gratuitos, son a cambio de envenenar a nuestros niños, a nuestras niñas. Gente vulnerable. En ese sentido, para nosotros estar presente en esas situaciones es clave. Ven al municipio como el Estado, un municipio sin presupuesto", agregó la alcaldesa.

La policía no va a solucionar todos los problemas

La autoridad comunal aseguró que "hace falta mucho esta mirada integral. La policía no va a solucionar todos los problemas. No significa que teniendo más policías se va a acabar la delincuencia o la vamos a corretear. Hay que refundar muy claramente lo que son los valores, los temas protectores, en qué lugares los niños se sienten mejor cobijados".

"Hace un par de semanas me reuní con el ministro del Interior y la intendenta Karla Rubilar en La Moneda, haciéndoles presente que nosotros necesitábamos que llegara el plan integral a El Castillo. Eso significa, presencia del Estado, no solamente policías, sino que el Estado se preocupe de las calles, de la iluminación, de la regeneración urbana, abrir pasajes, entregar luz y esperanza a esta gente", explicó.

La alcaldesa también se refirió a la polémica por propiedades que no pagan sus contribuciones correspondientes en otras comunas. Respecto a la situación específica de La Pintana, Pizarro detalló que en la comuna, "las viviendas que existen no pagan contribuciones, por lo tanto, para nosotros el 90 por ciento de presupuesto que recibe la comuna es del fondo común municipal donde son el pago de las contribuciones en sectores altos del país y la región".

"Creemos que es injusto -y además violento- que gente que es pudiente no pague sus contribuciones o pague contribuciones 'graciosas', por decir lo menos. Eso es injusto, es violento para la gente de la comuna de La Pintana o para comunas como La Pintana", concluyó.