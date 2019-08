Alessandri lamentó incidentes en barrio Yungay y aseguró que marcha "no tenía autorización"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lamentó los incidentes registrados anoche en el barrio Yungay en el marco de una marcha, "no autorizada", tras un acto político-cultural en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

La manifestación se dio tras un acto realizado en el Museo de la Memoria a tres años de la muerte de Macarena Valdés, defensora medioambiental y activista mapuche que falleció el 22 de agosto de 2016.

La familia organizadora y el director del Museo, Francisco Estévez, consideraron "exagerada" la reacción de carabineros frente al acto, que se desarrollaba de manera pacífica en el recinto.

Posterior el evento, alrededor de las 21:00 horas encapuchados provocaron disturbios en el sector, incidentes que terminaron con tres buses del Transantiago quemados, rayados y daños menores en el exterior de la Iglesia de San Saturnino, que lleva nueve años siendo restaurada y que se prevé sea reabierta en septiembre, entre otros hechos.

"Es muy lamentable", condenó Alessandri, porque "hechos de violencia como los de ayer hace tiempo que no se veían; a través de nuestras cámaras detectamos que había cerca de 150 personas que intentaron quemar una caseta de seguridad municipal que hay en la Plaza Yungay, luego arremetieron contra los buses.

En ese marco, afirmó que "esta era una marcha no autorizada por la Intendencia; no tenían autorización, y tuvieron que actuar las fuerzas policiales", ante lo cual instó que "es una imagen que ojalá no volvamos a repetir; que esta fecha y septiembre, sobre todo, deben unir a los chilenos, no dividir".

En un sentido similar, la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, expresó a través de Twitter que "¡BASTA YA! Debemos tener tolerancia 0 contra actos delictuales que dañan lo que nos pertenece a todos, como la quema de 3 buses y la destrucción del Barrio Yungay en Santiago".

"No nos cansaremos de decir que ninguna reivindicación se defiende con violencia y hechos vandálicos", concluyó.