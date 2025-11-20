Allanamiento al Terminal Pesquero: Productos robados, podridos, 22 detenidos

El Terminal Pesquero Metropolitano, ubicado en la comuna de Lo Espejo, concentró este jueves un amplio operativo de la Fiscalía Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), como parte del cierre de una investigación que permitió identificar y desarticular a dos bandas criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de productos marinos.

Una de las organizaciones operaba en San Antonio y estaba especializada en asaltar camiones cargados con salmones y otros pescados —entre ellos, especies en veda cuya venta está prohibida— en Valparaíso, Biobío y Los Lagos; mientras que la segunda red se encargaba de distribuir estos productos a distintos comercios de la capital, con nexos directos en el Terminal.

La carga robada se movilizaba en camiones pertenecientes a la banda denominada "Los Collos".

El operativo, que dejó 22 detenidos, incluyó allanamientos a containers y locales comerciales al interior del recinto. Según la administración del terminal, solo esta jornada se incautaron alrededor de 60 toneladas de salmón, mercancía que estaba siendo comercializada sin respetar la cadena de frío y, en algunos casos, en condiciones de insalubridad.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló que esta fase busca golpear el patrimonio de las estructuras criminales y cerrar los puntos de acopio y distribución.

"Ésta es la etapa final. Tenemos hasta el momento 22 detenidos durante la noche y estamos allanando algunos containers y algunos locales comerciales donde, finalmente, vienen a parar los mariscos que son robados", señaló.

Durante los registros se encontró un contenedor repleto de productos en evidente estado de descomposición: "Son productos no aptos para el consumo. Esperamos que el Servicio de Salud comparezca para hacerse cargo de eso", añadió Barros.