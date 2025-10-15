Anciano perdido murió en brazos de su hijo instantes después de ser encontrado

Un adulto mayor de 83 años de edad que estaba desaparecido desde el 10 de octubre en la comuna de Curanilahue (Provincia de Arauco, Región del Biobío) falleció en brazos de su hijo, poco después de ser encontrado.

Felipe Bizama Hidalgo padecía la enfermedad de Alzheimer y, mediante la revisión de cámaras de seguridad, "se logró establecer que transitó hacia el Cerro San Enrique, sector donde se enfocaron los esfuerzos de búsqueda" durante los últimos días, explicó el subprefecto Fernando Rojas, jefe provincial de la Prefectura de la PDI en Arauco.

Miembros de la policía civil, Carabineros, personal de seguridad municipal, "bomberos especializados en rastreo y búsqueda de personas extraviadas, como así también familiares y amigos", colaboraron en las pesquisas.

Finalmente, don Felipe fue hallado "con signos vitales, pero en condición delicada", dentro de una zanja, en una quebrada del sector Fundo San Enrique; zona boscosa y de difícil acceso en la comuna.

En este contexto, uno de sus hijos lo abrazó y alcanzó a despedirse, ya que el auxilio de emergencia que recibió no logró salvarle la vida.

"Bomberos le practicó maniobras de reanimación por pulso débil y solicitó la concurrencia de una ambulancia SAMU, pero, pese a los esfuerzos empleados, la persona falleció en el lugar", relató el subprefecto Rojas.

El triste desenlace fue lamentado por la Municipalidad de Curanilahue en sus redes sociales.