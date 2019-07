El sentimiento de Hinzpeter tras caso bomba: Alguien me disparó y erró el tiro

Rodrigo Hinzpeter, ex ministro del Interior durante la primera administración del Presidente Piñera, se refirió a la compleja situación que vivió el jueves 25 de julio, cuando un desconocido envió un paquete con medio kilo de dinamita a su oficina en el edificio Itaú, donde se desempeña como gerente legal del Grupo Quiñenco, vehículo de inversión del Grupo Luksic.



En relato a La Tercera, el ex secretario de Estado sostuvo que quedó con una sensación extraña, ya que "en el tiempo que fui ministro recibí amenazas varias veces. Pero aquí la sensación es mucho más horrorosa, porque, haciendo una analogía, la amenaza es como que alguien te diga que te va a disparar, mientras que aquí la sensación es que te dispararon; la bala salió y, por alguna circunstancia fortuita -un resbalón, por ejemplo-, no me llegó".

"Aquí la persona apretó el gatillo y estuvo dispuesta a matarme, con una bomba que, según la información de prensa, no solo me hubiera matado a mí, sino que también a los que trabajan conmigo", lamentó Hinzpeter.

El actual gerente de Quiñenco aseguró que "en circunstancias normales -he revisado mis días- abro las cosas apenas llegan. No tengo una razón para explicar por qué no lo abrí. Pensé en abrir el paquete (que contenía la dinamita) y no sé por qué me distraje y volví a mis reuniones. Eso terminó por salvarme de abrir el paquete".

"El 25 de julio del 2019 pudo haber sido el día de mi muerte. Afortunadamente, no lo fue" y ante las teorías de montaje, Hinzpeter enfatizó: "lo considero una enorme idiotez y no tiene ningún sentido".