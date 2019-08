Fiscalía dice tener pruebas contundentes contra acusado de atentados explosivos

La Fiscalía asegura tener pruebas contundentes en contra de Camilo Gajardo, joven de 28 años, que será formalizado durante la tarde de este viernes por su presunta participación en seis atentados con explosivos entre 2017 y 2019.

En la audiencia, fijada para las 16:30 horas, se presentarán revisiones de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y la presencia de material genético, además de la evidencia recolectada en su domicilio en Puente Alto y en su lugar de trabajo en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo al Ministerio Público, Gajardo participó en el envío del artefacto que explotó en la vivienda del ex presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, y en el fallido envío de una carta bomba al presidente de Metro, Louis de Grange.

Se evalúa una posible formalización por delitos terroristas, aunque no se descarta ampliar su detención para la realización de nuevas pericias.

Durante esta jornada, el fiscal nacional Jorge Abbott se reunió con el equipo de investigación, liderado por el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Tras la cita, Abbott indicó que "estas son investigaciones particularmente complejas, donde los resultados muchas veces no se ven en el corto plazo, pero finalmente ya tenemos resultados y vamos a tener una investigación preliminar robusta, que nos va a permitir formalizar el día de hoy a quien aparece responsable, como quien ha puesto las bombas que han preocupado últimamente a nuestro país".

Barros y Abbott se reunieron este viernes (Foto: ATON)

Por su parte, Barros descartó que el imputado haya tenido apoyo de un grupo terrorista, aunque lo calificó como simpatizante del grupo ecoterrorista Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS).

"En esta investigación nosotros lo que tenemos es al imputado haciendo los artefactos explosivos, enviándolos o colocándolos en un lugar determinado. No tenemos establecido que existan otros grupos, lo que pasa es que cuando se habla de ITS, lo que se pretende es que haya acá una organización terrorista con muchas personas que cumplen distintas funciones, que son las estructruras criminales tradicionales", explicó.

Junto a esto, se descartó que exista una relación entre Gajardo y el envío de artefactos a una comisaría en Huechuraba y al ex ministro Rodrigo Hinzpeter.

ITS: No sabemos quién es

Los Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS), que se adjudicaron la mayoría de los atentados, aseguraron que Gajardo no pertenece al grupo ecoterrorista.

"Sepan que están como siempre equivocados y en su incompetencia vuelven a quedar en ridículo como lo han hecho todos estos años", afirmaron en un comunicado.

Y agregaron: "No sabemos quien es Camilo, lo cierto es que no forma parte de la Mafia ITS, por lo tanto nada ha tenido que ver con los bombazos a Laderretche, a Louis de Grangue y los otros cuatro que le adjudican".