Fiscalía invocó Ley Antiterrorista contra dos detenidos por ataque incendiario en Contulmo

El Ministerio Público invocó la Ley Antiterrorista contra los dos sujetos detenidos este jueves a raíz de un atentado incendiario en una faena forestal en la comuna de Contulmo, en la Región del Biobío.

La fiscal regional, Marcela Cartagena, explicó que la decisión de aplicar la normativa especial obedece a la naturaleza y concertación del ataque, que el miércoles dejó nueve máquinas forestales quemadas.

Al revisar la zona, la policía encontró una pancarta en la que el grupo Weichán Auka Mapu (WAM) adjudicándose el hecho y pidiendo la libertad de Luis Tranamil.

"Hemos solicitado la ampliación de la detención de estas personas por cinco días, conforme a lo que nos franquea el artículo 22 de la Ley Antiterrorista", señaló la persecutora.

La fiscal detalló que en el atentado participó "un grupo importante de personas. Se habla al menos de 12 personas armadas que infunden muchísimo temor en quienes están en ese momento trabajando" y, "no conformes con eso, rompen todo con lo que estas personas pueden trabajar mediante fuego y luego huyen".

"Están concertados para la ejecución de este delito. Son una asociación terrorista, que es lo que conocemos", agregó.

Las detenciones se concretaron gracias a un seguimiento policial que permitió capturar a los sujetos en distintos puntos de la provincia: uno en el sector El Malo y el otro en el lago Lleulleu, en la comuna de Tirúa.

Ambos detenidos portaban armamento al momento de ser aprehendidos, lo que agrava aún más su situación legal y refuerza la imputación bajo la ley especial.

La audiencia de formalización de los dos detenidos bajo la Ley Antiterrorista se realizará el próximo martes a las 13:00 horas.