Insulza y atentados explosivos recientes: "Las leyes ya están y sirven, falta eficacia policial"

El senador socialista José Miguel Insulza se refirió a los tres últimos ataques con explosivos que se han registrado en infraestructura crítica en el Biobío, Valparaíso y Ñuble, y señaló que no se requiere más legislación respecto a los actos terroristas, sino que "falta eficacia policial".

En cinco días se registraron tres ataques, dos de ellos a torres de alta tensión en Cañete y Valparaíso, y uno al puente ferroviario Itata. El también exministro del Interior (2000-2005) indicó en Cooperativa que "se trata de actos terroristas, no cabe ninguna duda".

Esta jornada, el Presidente Gabriel Boric declaró que la Ley Antiterrorista es "ineficaz", resaltando que "no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, tenemos que tener una buena, moderna y eficaz". En esta misma línea, Insulza dijo que esta ley "es muy parecida el tipo de penalidad con el derecho penal común, no hay grandes diferencias, salvo el tema de calificativo. A veces es más fácil operar con el Código Penal".

"Esa es una de las razones que yo he tenido siempre para cuestionar la Ley Antiterrorista, porque en el fondo los delitos que están calificados son delitos que ya están en el código", ahondó. Asimismo, puntualizó que "tener que probar que esto es un acto terrorista, probablemente lo que hace es confundir mucho más las cosas, porque igual la pena va a ser muy alta".

[📻] Senador Insulza (PS) por responsables de ataques con explosivos: Creo que son los mismos grupos que operan en La Araucanía y han escalado a un nuevo tipo de acción; eso hace necesario una mejor coordinación con las autoridades #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 14, 2023

El parlamentario oficialista recalcó que actualmente "los instrumentos jurídicos están, las torres de alta tensión son infraestructura crítica, por lo tanto, ya el punto no es tener o no tener una ley, el punto es realmente hacer la investigación de manera de obtener algún resultado, y en eso desgraciadamente en el último tiempo no ha habido tanto éxito como se esperaría".

"La preocupación ahora es más bien de la acción de las policías, los servicios de inteligencia, las investigaciones, más que de qué leyes se van a aplicar", añadió.

Sobre los eventuales responsables de estos ataques, Insulza declaró que "creo que estos son los mismo grupos que están operando en La Araucanía, no creo que sean grupos nuevos, no hay nada indicando que haya surgido alguna entidad distinta, son los mismos grupos que han estado actuando violentamente en La Araucanía y han escalado a un nuevo tipo de acción".

Asimismo, reiteró que "no es necesario dictar ninguna ley, las leyes están y ya sirven" y que, a su juicio, "falta eficacia policial, desde luego. Ahora no estoy culpando a la policía ni mucho menos, son temas difíciles de investigar, son temas difíciles de encontrar a los culpables, pero a estas alturas decir que tenemos que hacer una ley que diga tal cosa, aumentar las penas, eso no sirve para nada, lo que hay que hacer es pillarlos, encontrarlos", concluyó.