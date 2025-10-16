Pareja del líder de la Resistencia Mapuche Lafkenche fue condenada a tres años

El Juzgado de Garantía de Lebu condenó a tres años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, a Claudia Nahuelan Llempi, pareja de Federico Astete Catrileo, sindicado como líder de la Resistencia Mapuche Lafkenche.

Nahuelan era investigada por delitos de asociación ilícita criminal, robo con intimidación, robo con violencia e incendio, vinculados con diversos atentados ocurridos en la Provincia de Arauco (Región del Biobío), entre ellos la destrucción del Molino Grollmus. La Fiscalía le ofreció, sin embargo, acceder a un procedimiento abreviado por la vía de reconocer parte de los cargos, y así no ser perseguida penalmente por el resto.

"Estimamos que la prueba no era suficiente para sostener aquellas imputaciones ligadas a los delitos de robo con intimidación e incendio, y solamente estábamos en condiciones de probar la asociación ilícita. A través del procedimiento abreviado, finalmente fue condenada y se citó a audiencia para efectos de comunicar nuestra decisión de no continuar (la causa) en relación con los otros dos delitos", explicó el fiscal Danilo Ramos.