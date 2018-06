Autoridades continúan búsqueda de joven desparecido hace 13 días en Cañete

Autoridades, bomberos y buzos tácticos de la comuna de Cañete, en la Región del Bíobío, dieron inicio durante la mañana de este domingo a la búsqueda de un joven de 31 años que cumplió 13 días desaparecido.

Pasadas las 11:00 de la mañana comenzó la búsqueda de Héctor Torres, quien tiene un leve retraso de aprendizaje y que desapareció el pasado 22 de mayo. El joven fue divisado por última vez en un registro de una cámara de seguridad mientras se dirigía a la ribera del río Tucapel, en la comuna de Cañete.

Es en ese lugar donde se desarrollará la búsqueda por parte de personal especializado, según reveló la gobernadora de la provincia de Arauco, María Bélgica Tripailaf.

"Hoy vamos a trabajar con el apoyo de la Gobernación de Concepción, que coordinó con el equipo GERSA de Penco y Dichato, junto con el cuerpo de bomberos de Cañete, para rastrear toda la orilla del río Tucapel. Además, (contaremos con) la presencia de unosue van a revisar las profundidades del río", dijo la autoridad regional.

"Estamos en eso, apoyando con un grupo de funcionarios también de la Gobernación en la búsqueda de este joven", agregó.

Por su parte, el subcomisario Luis Campos, jefe de la Bicrim en Cañete, afirmó que están trabajando "en base de la última imagen que tenemos de esta persona, cuando lo capta una cámara de seguridad bajando por el puente Tucapel hacia el sector del río y se le pierde el rastro".

"Estamos trabajando en base a eso, se ha rastreado el lugar varios días y el día de hoy vamos a trabajar en conjunto con el equipo especializado de bomberos en la búsqueda en el agua, con buzos especializados", concluyó.

Supuesto avistamiento en Purén

En tanto, Elizabeth Torres, hermana del desaparecido, se encuentra en Purén, Región de la Araucanía, luego de recibir un llamado afirmando que en esa comuna hubo avistamientos de una persona físicamente similar a su hermano.

"Ayer tuvimos la declaración de un caballero que según él lo vio sentado en un paradero en la calle Nueva Imperial, en Purén. Según él, no es ninguna de las otras personas que están en situación de calle allá. Le mostramos varias fotos para cerciorarnos porque la semana pasada tuvimos varios llamados. La PDI se contactó con él y no ha cambiado su declaración", dijo.