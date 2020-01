Bus del Transantiago resultó parcialmente quemado tras nueva noche incidentes en Maipú

Nuevos incidentes registrados este miércoles por la noche terminaron con un bus del Transantiago parcialmente quemado y dos personas detenidas en la esquina de la calle Nueva San Martín y avenida Tres Poniente, en la comuna de Maipú; misma intersección donde, 24 horas antes, otra micro fue totalmente destruida en un ataque similar.

Según la información policial, entre 15 y 20 encapuchados, que habían levantado barricadas en el sector, causaron destrozos a un autobús urbano de la línea 106 que se dirigía por Nueva San Martín rumbo al poniente.

En la esquina de Tres Poniente, los individuos amenazaron de muerte al chofer de la micro para que bajase junto a los cuatro pasajeros que lo acompañaban, para luego "destruir los vidrios y ventanales y, posteriormente, con las mismas fogatas que tenían en la intersección, quemar los asientos del bus", detalló el capitán de Carabineros Andrés Mora.

El uniformado destacó que personal de la 54ª Comisaría Rinconada de Maipú "llega prontamente, frustra que (el bus) se queme en su totalidad y logra la detención de dos jóvenes adultos que participaron directamente del hecho".

"Se me acerca uno por la puerta a garabato limpio: 'si no te bajai' del bus, te matamos', y uno que venía al frente me tiró dos piedras al parabrisas. Yo me bajé al tiro, si se acercaron varios al bus. No miré hacia atrás, lo único que quería era alejarme del bus", declaró el conductor de la máquina, que resultó ileso.

Fue un automóvil particular el que socorrió al chofer y lo llevó al depósito de buses.