Tópicos: País | Policial
Cadáver masculino fue hallado a un costado del acceso a Penco
Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un cadáver masculino fue encontrado abandonado en la Ruta 150, en el acceso a la comuna de Penco (Región del Biobío).
Conductores fueron quienes descubrieron el cuerpo cerca del bypass de la ciudad, a donde llegó Carabineros y constató lo ocurrido.
Según el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, los restos fueron tirados allí y, por lo tanto, quedaron a la vista.