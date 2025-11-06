Calama: Sujeto con riesgo vital tras ser baleado por carabineros al intentar atropellarlos

Este jueves, en la población Alemania de Calama (Región de Antofagasta), un operativo de Carabineros que incluyó allanamientos a diversos inmuebles y controles de identidad culminó con un sujeto ingresado al Hospital Doctor Carlos Cisternas con riesgo vital tras ser herido a bala por efectivos policiales.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo, al ser fiscalizado, intentó atropellar a dos carabineros, quienes en "uso legítimo de sus armas de fuego" hicieron uso de ellas, según detalló el teniente coronel Luis Muñoz, subprefecto del Loa.

Dada la gravedad del suceso, el hospital de Calama activó protocolos de emergencia para resguardar la seguridad de pacientes y funcionarios, suspendiendo temporalmente las visitas y solicitando el resguardo de Carabineros de Control de Orden Público en el recinto. Aunque la emergencia fue levantada posteriormente, permitiendo la apertura normal de accesos y la reanudación de visitas, se mantiene el resguardo policial y el refuerzo de guardias mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer completamente los hechos.