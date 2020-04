Carabinero investigado por balacera en La Florida había sido denunciado por vínculos narcos

Uno de los ex carabineros investigados por el tiroteo que dejó 10 heridos en La Florida había sido denunciado hace seis años por un presunto vínculo con narcotraficantes, según fue revelado este miércoles.

El cabo segundo Juan Solís, de la 57 Comisaría Motorizada y dado de baja tras la balacera, circulaba en estado de ebriedad y sin su patente trasera, acompañado por el sargento segundo Robert Sepúlveda.

Según publicó Ciper Chile, en agosto de 2014 la Dipolcar recibió una denuncia sobre el "supuesto vínculo del cabo segundo Juan Solís Parra con narcotraficantes del sector de la comuna de La Granja".

En la denuncia se aseguraba que Solís había sido visto "realizando traslados de algún tipo de sustancia ilegal desde la comuna de La Florida al sector de La Granja en un vehículo Nissan color negro".

"Se ha visto en este último tiempo al cabo segundo Solís Parra transitar en un vehículo marca Hyundai modelo Tucson del año, color blanco", se indica en el texto, cuestionando la adquisición de este vehículo.

Junto a esto, en enero de 2015 se realizó una nueva denuncia, sobre una serie de disparos percutados en una "villa fiscal", presuntamente por parte de Solís.

Alcalde exige explicaciones de Carabineros

Tras conocer esta situación, el alcalde Rodolfo Carter manifestó que "tiene dos elementos muy preocupantes. Lo primero es que de confirmarse la denuncia hecha por este medio, habla de un procedimiento absolutamente perverso, que es trasladar a estos personajes de una unidad a otra, corrompiendo a otra unidad y dejando en la inseguridad a los denunciantes y a los vecinos del sector en que se estaban cometiendo estos delitos".

"Lo segundo, de ser efectiva la denuncia, Carabineros tiene que dar una respuesta muy convincente porque no puede ser que después de seis años no se haya tomado ninguna medida en esa unidad y respecto de esa persona en particular, ese suboficial", cuestionó.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, dijo que "Carabineros ha dado de baja a los dos funcionarios, está en manos de la Fiscalía y lo hemos señalado, ojalá lo más pronto posible sepamos cuales son los hechos verdaderos y se establezcan las sanciones que en rigor establecen nuestras legislaciones".

"Somos los más interesados en que se transparenten las cosas y se sancione a los culpables, no importa quienes sean", insistió.