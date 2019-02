Caso Luchsinger: Chadwick destacó detención de prófugos "para que no exista impunidad"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, remarcó que "tenemos una especial preocupación para que no exista impunidad en ningún lugar del país" al comentar la detención de José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, prófugos por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero de 2013 en la Región de La Araucanía.

Ambos primos fueron condenados a 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte y se encontraban prófugos desde el año pasado, hasta que la mañana de hoy martes fueron detenidos por la PDI en una casa de la calle Bogotá, en la comuna de La Cisterna.

En el Palacio de La Moneda, Chadwick afirmó que "como Gobierno, tenemos una especial preocupación de que los crímenes, cuando se producen, no sólo sean investigados, no sólo sean sancionados los responsables, sino que además, si se encuentran prófugos aquellas personas que ya son condenadas, puedan ser detenidos para que no exista impunidad en ningún lugar del país".

El secretario de Estado destacó que "las cuatro personas que se encuentran condenadas por el crimen Luchsinger-Mackay se encuentran cumpliendo la condena que impusieron los tribunales de justicia, así que felicitaciones a la Policía de Investigaciones por el muy buen trabajo que se ha hecho para lograr este resultado".

El jefe de gabinete aclaró que "en este caso ya no queda ningún tipo de recurso judicial, porque la condena está a firme, o sea, este caso ha sido largamente tramitado y revisado en todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema".

PDI y Ministerio Público detallaron el trabajo de investigación

En tanto, el director de la PDI, Héctor Espinosa, explicó que "hubo un trabajo coordinado de varias unidades de Temuco y de la Región Metropolitana, un trabajo de inteligencia acucioso que logró detectar que estas personas estaban siendo protegidas y a lo mejor con algunos recursos para poder estar prófugos de la justicia".

La máxima autoridad de la policía civil remarcó que "nosotros hoy, con antecedentes que manejábamos desde hace algunos días, ubicamos el domicilio en La Cisterna y con una orden judicial que se consiguió con la Fiscalía Sur, todo bajo el marco de la legalidad, una detención profesional, como lo hacen los detectives".

Finalmente, el fiscal nacional, Jorge Abbott, apuntó que "este es un trabajo de hace bastante tiempo que ha dado sus frutos hoy día con esta detención que es particularmente importante, en especial por la trascendencia del delito".

Abbott detalló que este delito "para el Ministerio Público ha revestido una importancia especial que no sólo culminó con las sentencias condenatorias que se dictaron, sino que se ha seguido investigando respecto de las responsabilidades que eventualmente otras personas podrían tener en la participación en los hechos que terminaron con la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay".

Chadwick también informó que se comunicó con Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio fallecido, en tanto se enteró de la noticia.