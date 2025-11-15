Caso Krishna Aguilera: Este domingo serán formalizados otros dos sospechosos

Este domingo serán formalizado Kevin Aillapán Carroza y Luis Armando Inostroza -apodado como "El Krosty"-, dos de los imputados por secuestro y homicidio de la joven de 19 años Krishna Aguilera, hecho ocurrido a comienzos de octubre en la capitalina San Bernardo.

El proceso judicial se realizará luego que este sábado se ampliara la detención de Aillapán Carroza, quien, según su abogada, reconoce el vínculo con Juan Beltrán, considerado el principal sospechoso del asesinato, pero descarta categóricamente su participación en el crimen.

La formalización de cargos contra ambos investigados se llevará a cabo este domingo a las 10.00 de la mañana.

En el caso de Inostroza, se le imputa la sospecha de inhumar el cuerpo de la víctima.

"Los últimos días el juzgado dispuso la orden de detención respecto a dos personas que estarían involucradas", afirmó el fiscal Daniel Ríos, que dio cuenta también que, tras identificar a los imputados, funcionarios de la Brigada de Búsqueda de Personas de la PDI logró su detención.

Con estas acciones, el número de personas aprehendidas en el marco de este caso asciende a nueve, de las cuales cinco se mantienen en prisión preventiva.