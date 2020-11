Ciclista de 24 años falleció tras ser atropellada por una micro en Providencia

Una ciclista de 24 años falleció este jueves tras ser atropellada por un bus de la locomoción colectiva en las calles Nueva Providencia y Holanda.

El capitán de Carabineros Gonzalo Muñoz detalló que según "información preliminar, se me comunica por testigos, y por lo que señala la conductora, ambas venían por Nueva Tobalaba, por la calle que viene al costado del Costanera Center, cruzan por Nueva Providencia y siguen por Holanda".

Sin embargo, advirtió, "mientras no podamos esclarecerlo es sólo preliminar, esperaremos que nuestro equipo especializado trabaje y así determinar cómo ocurrió el hecho".

La conductora del bus quedó en calidad de apercibida y está a la espera de citación, de acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Oriente. En tanto, la SIAT de Carabineros se encargará de investigar el trágico suceso.

Según reportaron personas cercanas a la víctima, ella frecuentaba el sector con su bicicleta.

Sociedad civil pide mayores esfuerzos del Gobierno

En lo que va del año, 87 ciclistas han fallecido producto de diversos accidentes de tránsito.

Junto con lamentar este nuevo siniestro, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, reafirmó el interés del Gobierno en prevenir hechos como este, demostrado por la suma urgencia anunciada ayer miércoles para el proyecto de ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI).

"No necesitamos más evidencia: la velocidad es un arma mortal, es una causa de muerte importante el no respeto a las normas. Sabemos que eso está causando fallecimientos, y por eso nos importa tanto avanzar y resolver esto con medidas concretas, entre ellas, un control masivo usando tecnología, dado que la conciencia individual pareciera no ser suficiente para corregir conductas", aseveró.

A pesar de que la secretaria de Vive la Bici, Caroline Moren, reconoce que "para reducir el número de muertes al día, muy bienvenido es un proyecto CATI", llamó al Gobierno a "aplicar medidas ahora ya. La fiscalización actual puede demandar más recursos humanos".

Coincidió con Moren el vocero de Ciclistas Furiosos César Garrido, planteando que esta iniciativa "no es suficiente; evidentemente estamos acostumbrados a comportarnos en la medida en que nos castigan, y claramente el Sistema de Control Automatizado va a servir".

"A lo que le han hecho el quite hasta el cansancio es a mejorar las condiciones en las cual uno obtiene la licencia de conducir", criticó.

Se espera que para las 19:00 horas de esta tarde se realice una manifestación por parte de un grupo de ciclistas que acusan que los vehículos no respetan el metro y medio de distancia establecido.