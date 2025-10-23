Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Colombia autorizó extradición a Chile de involucrado en asesinato de Ronald Ojeda

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Luis Alfredo Carrillo -alias "Gocho"- es sindicado como miembro del grupo que secuestró y mató al militar antichavista en nuestro país en febrero de 2024.

Tras la luz verde del Poder Judicial, sólo falta la aprobación del presidente Gustavo Petro para que sea entregado.

 Fiscalía de Colombia

La Justicia colombiana denegó la entrega a Venezuela del mafioso, que es miembro del Tren de Aragua.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a Chile del colombo-venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, involucrado en el secuestro y asesinato del militar antichavista Ronald Ojeda Moreno, perpetrado en febrero de 2024.

Carrillo -apodado "Gocho" y miembro del Tren de Aragua- fue detenido por la Policía colombiana en febrero de este 2025 en la localidad de Chiscas, en el departamento de Boyacá, gracias a una notificación roja de Interpol.

La Justicia chilena lo requiere por "delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio", y lo sindica como responsable de, "por lo menos, tres retenciones ilícitas, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y venta de estupefacientes", recordó el máximo tribunal colombiano.

En su crimen de mayor connotación pública, formó parte del grupo armado que, suplantando a policías chilenos y con una orden judicial falsa, ingresó a un edificio de la comuna Independencia, se llevó a Ojeda, "lo mantuvo en cautiverio y finalmente le causó la muerte el 21 de febrero de 2024".

El cadáver del teniente Ojeda fue encontrado nueve días después, oculto dentro de una maleta abandonada en el campamento Santa Marta, en la comuna de Maipú.

Aprobada ya la extradición por la Corte, solo resta que el presidente Gustavo Petro la confirme, para dar curso a su envío y entrega a las autoridades chilenas. 

