Concepción: Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por explotación sexual de extranjeras

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó este jueves veredicto condenatorio respecto de ocho integrantes de una célula del Tren de Aragua que se dedicaban a explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

A las víctimas se les ofrecía estabilidad laboral si viajaban desde Venezuela o Colombia a trabajar a Chile, pero sin revelarles que esa labor era una prostitución obligada y bajo amenazas. La situación se conoció gracias a que algunas de las afectadas se atrevieron a denunciar.

El caso tuvo como querellante al Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía levantó cargos adicionales por delitos como infracción a la Ley de Armas y a la Ley de Drogas.

La lectura de la sentencia se programó para el 14 de septiembre.