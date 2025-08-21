Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Concepción: Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por explotación sexual de extranjeras

Autor: Cooperativa.cl
El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó este jueves veredicto condenatorio respecto de ocho integrantes de una célula del Tren de Aragua que se dedicaban a explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

A las víctimas se les ofrecía estabilidad laboral si viajaban desde Venezuela o Colombia a trabajar a Chile, pero sin revelarles que esa labor era una prostitución obligada y bajo amenazas. La situación se conoció gracias a que algunas de las afectadas se atrevieron a denunciar.

El caso tuvo como querellante al Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía levantó cargos adicionales por delitos como infracción a la Ley de Armas y a la Ley de Drogas.

La lectura de la sentencia se programó para el 14 de septiembre.

