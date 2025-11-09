Fiscalía: Perfil de víctimas de San Vicente corresponde a consumidores y vendedores de banda narco

Carabineros y la Fiscalía realizan trabajos de excavaciones por cuarto día consecutivo en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Región de O'Higgins), donde se realizó un operativo antinarco el jueves que dio con el hallazgo de dos cuerpos.

El objetivo de las excavaciones es encontrar más restos o evidencias antes de la formalización -que se hará el martes- de las cuatro personas que quedaron detenidas tras el procedimiento, acusadas de homicidio y narcotráfico.

La labores siguieron a la demolición de tres viviendas o "puntos de interés", como señaló el general de Carabineros y jefe de la Zona de O'Higgins, Guillermo Bohle, que no descartó tampoco que los trabajos se alarguen hasta el día de la audiencia.

"Se han incorporado aproximadamente 27 funcionarios de la Escuela de Suboficiales, (personal de) la Escuela de Adiestramiento Canino y más tecnología a disposición del Ministerio Público", dijo Bohle.

"El levantamiento de información, rastreo y evidencia no han arrojado datos nuevos sobre nuevos cuerpos en el lugar", agregó.

Víctimas eran consumidores y vendedores que participaban de la banda narco

Los cadáveres encontrados hasta el momento corresponden a Catalina González Rojas -de 25 años y madre de tres hijos que estaba desaparecida desde el 20 de septiembre-, el cual estaba maniatado y calcinado; y otro que fue encontrado descuartizado y data de seis meses.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, afirmó que "el perfil que tenemos hoy de las víctimas que han sido torturadas y asesinadas son principalmente consumidores y vendedores que participaban de esta organización".

Además, el viernes se hallaron osamentas, que serán periciadas por el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago para verificar si corresponden al segundo cuerpo o si pertenecen a un tercer cadáver.