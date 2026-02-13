"Fue vía escrita": Alcaldesa de Lo Espejo recibió nueva amenaza de muerte

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció este viernes una nueva amenaza de muerte en su contra, la cual fue recibida -por medios electrónicos- a menos de 24 horas de haber hecho pública una advertencia inicial.

Esta grave situación se dio a conocer tras una reunión sostenida por la jefa comunal con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en la que se abordó la revelación de que bandas criminales estarían organizándose para contratar a un sicario con el fin de atentar contra su vida.

"Tuve la oportunidad de reunirme con el ministro Cordero para abordar diferentes problemáticas asociadas a las amenazas que he recibido. En ese sentido, actualizarles que, efectivamente, durante la tarde de ayer, 12 de febrero, recibimos una nueva amenaza", informó Reyes.

En esta línea, la alcaldesa de Lo Espejo precisó que esto ocurrió "vía escrita y ya se encuentra en manos de la Fiscalía desde la tarde de ayer, y en la cual ya está trabajando el cibercrimen también".

En este contexto, la autoridad aprovechó para "agradecer a todos y todas quienes nos han enviado sus cariños, sus afectos y decirles que vamos a seguir trabajando con toda la determinación y convicciones que Lo Espejo pueda seguir progresando y recuperando sus espacios públicos".

Reunión con la AChM

La preocupación por la seguridad de las autoridades municipales no se limita a Lo Espejo. Tras su encuentro con Reyes, el ministro Cordero también se reunió con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

En esta instancia, manifestaron la preocupación existente entre distintos alcaldes a nivel nacional por este tipo de hechos, advirtiendo que actualmente son siete los jefes comunales que cuentan con protección policial debido a amenazas recibidas en el ejercicio de sus funciones.

Apoyo del Gobierno a la alcaldesa

Frente a este escenario, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que "las amenazas que ha sufrido la alcaldesa de Lo Espejo son de máxima gravedad".

Según la secretaria de Estado, "cualquier amenaza a una autoridad local" es de preocupación, sobre todo en este caso, en el que la alcaldesa "ha estado trabajando por colaborar en la agenda de seguridad desde los territorios, desde la gestión municipal, con la destrucción de los narcomausoleos o llevando al territorio la iluminación de las calles, de las plazas, la recuperación de los espacios públicos".

"Más aún cuando se trata de una alcaldesa que está en pleno proceso de gestación", dijo Vallejo, recordando que Reyes transita por su octavo mes de embarazo.

Finalmente, la ministra Vallejo aseguró el gobierno "siempre ha estado a disposición y ha sostenido reuniones con alcaldes de distintos colores políticos para enfrentar tanto la agenda de seguridad municipal como la transferencia de recursos para estas labores".