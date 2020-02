"Cuento del tío" afectó a local del Barrio Italia: Hicieron que trabajadora les llevara caja fuerte

Un nuevo "cuento del tío" afectando esta vez a un local del Barrio Italia e incluyó un presunto secuestro a una mesera del bar Mossto.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los trabajadores del recinto recibieron una llamada de hombre que aseguraba ser uno de los socios y dueños, el que dijo tener un problema para el que necesitaba dinero.

Para ello, pidió que le llevaran una caja fuerte -la cual sólo tenía 11.500 pesos- a una dirección determinada, y que una de las garzonas que contestó el llamado le depositara 200 mil pesos aproximadamente, lo cual ella finalmente realizó, según la información preliminar.

Ella abordó un taxi y partió rumbo a la ubicación indicada, la cual correspondía a la comuna de Lo Prado: al llegar se dio cuenta de que se trataba de un engaño, pero los sujetos lograron tomar la caja e intentaron quitarle su celular con el que también mantuvieron la conversación durante el viaje, a lo que se negó.

Durante el camino, no le cortaron la llamada para evitar que la mujer pudiera comunicarse con otras personas, sin embargo, logró hacerlo mediante Whatsapp. En tanto, otros sujetos seguían conversando con gente del local y amenazaban con hacerle daño a ella.

En esa conversación, "ellos decían que me tenían secuestrada, que me iban a inyectar una enfermedad, VIH creo que era", contó la garzona que fue a dejar la caja fuerte.

Presunto secuestro y pedido de rescate

Posterior al encuentro, los sujetos pidieron al taxista que llevara a la mujer a otra dirección en San Bernardo: "El señor no me dejó sola, me apoyó, le explicó todo a mi jefe", valoró.

A ese lugar llegó luego uno de los dueños, quien ya estaba enterado de todo: "Le hicieron el 'cuento del tío' llamando por teléfono al local, le dijeron a esta chica que moviera una caja de plata y la llevara a un lugar determinado", señaló Jonathan Cereceda.

Relató que "la hicieron subirse a un taxi y no le cortaron el teléfono, entonces la tenían incomunicada, y por otro teléfono, entiendo, estaban llamando a una de las garzonas, entonces se generó preocupación porque estaban pidiendo un rescate y le hicieron sacar plata de su cuenta, lo que es lamentable".

"Les pedí (a los trabajadores en el local) que me mandaran la ubicación que tenían ellas porque yo quise reaccionar un poco antes, y cuando me la mandan entendí que estaba en San Bernardo, en un taxi", agregó.

Las garzonas explicaron que creyeron en la llamada debido a que la persona tenía mucha información del local e incluso daba nombres de los socios y de trabajadores, entre otras cosas.