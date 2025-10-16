De testigo a imputado: Detienen a sospechoso de desaparición de joven en San Bernardo

Durante la mañana de este viernes se detuvo en San Bernardo a un hombre sospechoso de estar vinculado a la desaparición de la joven Krishna Aguilera Yáñez (19), a quien se le perdió el rastro hace casi dos semanas.

Aguilera desapareció el sábado 4 de octubre en la referida comuna después de asistir a una discoteca en el barrio Bellavista.

En este contexto, un hombre de 44 años que en primera instancia fue interrogado en calidad de testigo por la PDI -que lleva adelante la investigación-, pasó a ser catalogado como imputado de la desaparición de la joven.

Según Fiscalía, la indagación apunta a que el sospechoso participó en el caso u obstruyó el trabajo de la justicia, ya que se negó a colaborar e incluso golpeó a uno de los funcionarios de la PDI.

Asimismo, de acuerdo con el ente persecutor, se ha recabado evidencia tanto en el celular del detenido como en otros elementos investigativos.

"Logramos detener a esta persona e incautar evidencias para esclarecer la dinámica de la desaparición de la joven. Tenemos la línea investigativa de que esto se trata de una desaparición de personas (...) y la persona que estamos pasando a audiencia, a nuestro juicio, no ha colaborado con la investigación, aunque necesitamos corroborar parte de sus declaraciones" al Ministerio Público, dijo el fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén.

En añadidura, el subdirector de Investigación Policial de la PDI, prefecto general Hugo Haeger, indicó que "desde el primer momento, se ha estado investigando el fenómeno y sólo se puede señalar que la persona detenida es de interés para la indagación. Está en las dependencias de la PDI y está siendo entrevistado por investigadores del Ministerio Público".

El aludido será trasladado al Centro de Justicia para su formalización, que se espera que se realice durante la tarde de esta jornada. Se estima que, en la cita, la Fiscalía solicite ampliar el control de detención.

En paralelo, se han hecho diligencias en el departamento del sospechoso, ubicado en el sector de La Vara en San Bernardo.

Familia de la víctima afirma que ambos eran pareja

La familia de Krishna afirma que el hombre tenía una relación afectiva con ella y que él fue la última persona que estuvo a su lado antes de la desaparición.

Presuntamente, el sujeto llevó en su auto a la joven hasta las afueras de un block de departamentos tras asistir a una fiesta en la discoteca. Sin embargo, Aguilera ya no estaba viviendo en ese domicilio.

La familia también señaló que el sospechoso no respondía los mensajes que le enviaban después de lo ocurrido con la víctima, y que "hacía cosas malas" como traficar drogas o tratar mal a la joven.