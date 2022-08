Defensoría de la Niñez se querelló por parricidio y abuso sexual tras muerte de guagua en Renca

La Defensoría de la Niñez y la Municipalidad de Renca presentaron una querella este miércoles por los delitos de parricidio y abuso sexual en contra de la madre y el padrastro de un bebé de un año y 11 meses, que murió en la urgencia del Hospital Roberto del Río debido a graves lesiones en su cuerpo.

Inicialmente, la madre y su pareja llevaron ayer al menor a un SAR de Renca, dando a entender que se cayó de la cama, antecedente que fue descartado por el personal, que lo derivó de urgencia hasta el hospital, donde finalmente perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.

🔴AHORA: En el 2do JG de Santiago, la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz participa en calidad de querellante en la audiencia de formalización de imputados por el crimen de niño de un año A.D.C.S, asesinado ayer en Renca. pic.twitter.com/vd43vaPH7E — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) August 3, 2022

Tras las primeras diligencias, la Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a ambos sujetos acusados de los delitos de parricidio y un ataque sexual contra el pequeño, dado que las primeras diligencias -entre ellos el examen del cuerpo- permitieron establecer "la presencia de diversas lesiones en diferentes partes de su cuerpo atribuibles a la participación de terceras personas", detalló el comisario del PDI Gabriel Alarcón.

"Estos antecedentes sumados dentro de la investigación, con la inspección ocular del domicilio donde residía este niño y otros antecedentes incorporados en el curso de la presente investigación, son proporcionados al Ministerio Público", puntualizó el funcionario policial.

Debido a esta situación, la Defensoría de la Niñez, en conjunto a la Municipalidad de Renca, presentó una querella por parricidio contra la madre de este bebé, de 23 años, por el delito de parricidio. Mientras que a su pareja, un sujeto de 25 años, se le querelló por homicidio con violación.

"(Este delito) reviste la mayor gravedad, porque además las consecuencias son irreparables. Su vida no se puede reparar, aunque ellos sean sancionados a lo que nosotros esperamos sean las penas más altas que contempla nuestra legislación penal", lamentó la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

En esta línea, dio cuenta también que "el (bebé) tiene una hermana que requiere de un trato del sistema acorde, ojalá de una familia contenedora y apoyadora, para que evite que la situación que implica haber perdido a su hermanito en estas circunstancias, y también la situación que va a pasar con su madre y con su padrastro le afecte de la manera en que, en definitiva, impida su desarrollo".

Ambos sujetos pasaron a audiencia de formalización en esta jornada, ampliando su detención por 24 horas a solicitud del Ministerio Público, ya que faltan algunos peritajes tendientes a corroborar esta presunta agresión sexual, así como la participación de los onvestigados en los hechos.

[COMUNICADO] La Municipalidad de Renca lamenta y condena la dolorosa muerte de un niño de un año 11 meses quien, según causas que se investigan, habría fallecido producto de la participación de terceros. 👇🏻 pic.twitter.com/zoVd7SpQHe — Municipalidad Renca (@Muni_Renca) August 3, 2022

FAMILIARES DETALLARON ACTUAR DE LA PAREJA

Según relatan familiares, nunca vieron hechos de violencia intrafamiliar pero que sí se escuchaban gritos principalmente de la madre a sus hijos.

"(La hija) quería bajar a orinar y ella (la madre) se enojaba y decía 'a esta hora te dan ganas de orinar'", acusó el padre del hombre investigado, quien también indicó que cuando él trataba de opinar la mujer "se enojaba y me decía que no me metiera en su vida".

Por su parte, un tío de esta mujer lamentó el hecho y señaló que "como familia estamos super mal, tengo a mis hijos, es una situación difícil de explicar... Es un niño, un bebé".