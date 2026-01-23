Delincuente resultó herido de bala tras fallido robo a casa de cambio

Un delincuente resultó herido con su propia arma de fuego al participar, este viernes, en el intento de asalto a una casa de cambio ubicada en la intersección de San Diego con Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.

Cuatro antisociales llegaron en vehículo hasta el lugar, y al no lograr acceder al dinero en efectivo, escaparon.

Sin embargo, un grupo de personas los persiguió y logró alcanzar y reducir a uno de ellos. En este contexto, el hampón terminó lesionado de bala.