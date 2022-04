Delincuentes se hicieron pasar por detectives para asaltar a una familia en Paine

Al menos cuatro delincuentes se hizo pasar por detectives de la Policía de Investigaciones para asaltar a una familia en las últimas horas en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, los sujetos tocaron a la puerta en un domicilio ubicado en Cuatro Oriente con Cuatro Norte, y dijeron que supuestamente estaban realizando un procedimiento y que, como el vehículo estacionado afuera tenía la maleta abierta, necesitaban efectuar una revisión.

"Vienen todos vestidos de PDI, idénticos, con credencial, chaquetas", afirmó una de las víctimas.

"La maleta del auto estaba abierta, dijeron que andaban en un procedimiento y que querían que no se hubieran robado nada. Empezaron a pedir los papeles del auto, revisaron el auto completo. Pidieron la llave, luego entraron (a la casa), al pololo de mi tía lo tenían en el suelo y pasó todo. Con pistola nos apuntaban", relató.

A los supuestos policías les entregaron documentación del auto para comprobar que el auto era de la familia. Cuando la situación se tornó violenta, los asaltantes quedaron al descubierto.

"Me encañonaron en el estómago y en la cabeza, me tiraron al suelo y escucho a mi polola que estaba gritando y forcejeando con uno. Me levanté y saqué a uno, cerramos la puerta y dispararon, fue un momento súper rápido y violento", contó a su turno el hombre afectado.

Tras ello, los ladrones y falsos policías huyeron con el vehículo de la familia.

La policía realiza diligencias para dar con el paradero de los delincuentes.