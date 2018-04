Caso Ámbar reabre debate por pena de muerte: Fundaciones rechazan esta opción

Cada cierto tiempo, tras conocerse casos de violaciones u homicidios de menores, se reabre el debate por la pena de muerte, lo que ocurrió nuevamente este fin de semana tras el brutal caso de Ámbar.

Pese a la petición de algunos parlamentarios de reponer la pena de muerte, el Gobierno ha descartado que se vaya a reinstaurar este tipo de condenas, pero la indignación que ha causado en crimen crece y algunas organizaciones salieron a descartar que la pena de muerte sea la solución.

La Fundación Amparo y Justicia, que ha acompañado por años a familias que han perdido un hijo por el delito de violación con homicidio, asumió la representación formal de la familia de Ámbar: apoyo legal, sicológico y social.

Según el abogado Alejandro Espinoza, uno de sus directores, la discusión no debería estar puesta en la pena de muerte. "No hay estudios serios que demuestren que teniendo pena de muerte este tipo de delitos se puedan evitar. La verdad que la cantidad de casos que hay en nuestro país, nosotros tenemos un seguimiento, es una prevalencia bastante baja. No más de un caso al año, en Chile. De manera tal que no creemos que ese sea el foco ni debiera ser el foco de la discusión", aseguró.

Pero no es la única organización que manifiesta su opinión. "La postura oficial de la Fundación no es avalar la pena de muerte como mecanismo de solución. Estamos convencidos de que los cambios que se requieren para prevenir y hacer que estas situaciones no sucedan más, requieren de soluciones más de fondo", dice Gabriel Guzmán, coordinador del observatorio sobre políticas públicas en materia de infancia de la Fundación para la Confianza.

"Es indispensable que el Estado en su conjunto, se haga cargo de su función de proteger, garantizar y respetar todos los derechos de la niñez. ¿Cómo se materializa concretamente? A partir de la consolidación de un sistema de protección integral de derecho. Solamente previniendo desde el trabajo con las familias, desde el trabajo social", agrega.