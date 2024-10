Caso Monsalve: "La derecha huele sangre e intenta que se olvide a Luis Hermosilla", dice Quintana

El senador Jaime Quintana, presidente del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), comentó las críticas que se han dirigido al Gobierno por la demora en la desvinculación de Manuel Monsalve del cargo de subsecretario del Interior, tras conocer la denuncia en su contra por violación.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, el dirigente afirmó que detrás del actuar de Chile Vamos, que se fue en picada en contra de La Moneda por cómo se ha abordado el escándalo, hay un intento de "que se olvide pronto" la presunta red de corrupción y tráfico de influencias que destapó el llamado caso "audios", protagonizado por el abogado penalista Luis Hermosilla, en prisión preventiva desde agosto.

El expresidente de la Cámara Alta dijo que "puede haber algunas voces interesadas en responsabilizar a (la ministra del Interior y militante del PPD) Carolina Tohá (...) Al Presidente Boric, el día viernes, se le puede acusar de muchas cosas, a mí tampoco me gustó mucho el punto prensa que hizo, pero no se le puede acusar de ocultar nada. Tal vez se excede en información y en detalles de información que da cuenta que esto se fue conociendo a cuentagotas, y la ministra Tohá podrá tener la misma responsabilidad que podrían tener las mismas personas del Gobierno, pero, con todo, yo no veo por dónde se le puede imputar alguna situación ilícita, ni mucho menos".

"Lo que hay acá, seamos claros, es un intento de la derecha, fundamentalmente de un aprovechamiento político, con miras a una elección y que se olvide pronto el caso Hermosilla. Eso es lo que hay entre manos por parte de la derecha", aseguró.

Quintana sostuvo que el caso de Monsalve "naturalmente es una crisis compleja del Gobierno. No ha sido fácil de manejar para el Gobierno, pero esperemos cómo van decantando las cosas".

"Afortunadamente", agregó el timonel del PPD, "hoy día todo está investigado: están investigados en el Ministerio del Interior algunos sucesos, están investigados en la PDI otros y está la Fiscalía actuando tranquilamente. Entonces, lo que no podemos hacer es perder el foco de que aquí hay víctimas. Hay una víctima y eso es lo que pareciera que a un sector de la derecha pareciera no importarle, porque ve cualquier cosa, huele sangre y ve un aprovechamiento político, y creo que eso es bastante pequeño y desmedido".

Quintana apuntó que "ha habido distintos tonos dentro de la derecha: algunos querían una sesión especial hoy día, o en estos días, y cortar la semana regional. Eso puede ser también razonable, pero empezar a hablar de acusaciones o esbozar otro tipo de cosas... Veamos cómo esto va descantando, veamos qué cosas nuevas se van sabiendo y pongamos el foco donde corresponde. Aquí hay unas acusaciones que son extremadamente graves. Hay una víctima que no puede seguir siendo revictimizada".

"Eso —subrayó— parece que a algunos no les importa, porque simplemente huelen sangre y dicen: 'Aquí hay que irse a la yugular, al Gobierno, a atacar, provocando un daño, y, de paso, tratando de que el caso Hermosilla no siga en la primera línea'".

"EL PRESIDENTE PROBABLEMENTE NO CONTABA CON TODOS LOS ANTECEDENTES"

En Cooperativa, Quintana consideró que La Moneda "ha mostrado una cierta dificultad en el manejo (de la crisis) en las primeras horas, pero con el correr de los días lo que queda claro es que van apareciendo nuevas aristas, en cada uno de los ámbitos".

"Por lo mismo, es posible entender hoy día -como se dice, con el diario del lunes-, que el Presidente la tarde o la noche del martes (cuando se reunió con Monsalve) probablemente no contaba con todos los antecedentes para ponderar y para tomar algunas decisiones que cualquiera hubiera esperado que fuesen más rápidas", planteó el líder PPD.

Añadió que "una cosa es el tema de las cámaras, por ejemplo, que es una cosa que a cualquiera le hace mucho ruido, porque si finalmente se comprueba que se hizo un uso indebido de la Ley de Inteligencia y, por lo tanto, se incautaron las cámaras sin que eso tendría lugar, pero es probable que esa tarde, cuando el Presidente se le informa de esto, no se sabía en qué rol Monsalve estaba solicitando o activando la Ley de Inteligencia, el informe y las cámaras. Yo no creo que el Presidente haya tenido toda la información en esa jornada, porque hoy día se va poco a poco conociendo más antecedentes".

"Lo que sí estaba claro ese día, y eso debía tranquilizar al Gobierno y a cualquier autoridad y funcionario público, es que esto ya estaba siendo investigado, porque eso fue lo que le comunica, entiendo, el director nacional de la PDI, el director (Eduardo) Cerna, a la ministra Tohá y, por lo tanto, al Presidente, pero el Gobierno sabía y, si había una tranquilidad que tenía (el Ejecutivo), es que esto estaba siendo investigado en sede penal, que era lo que correspondía", señaló.

"HAY CUESTIONES QUE HACEN MÁS RUIDO QUE OTRAS"

Consultado por si le parece razonable que la salida de Monsalve se concretara recién el jueves por la tarde, Quintana contestó que "muchos pierden de vista que el día miércoles estábamos en plena acusación constitucional que terminó en la destitución de dos ministros (de la Corte Suprema). Eso tomó la jornada, por lo menos, en el Congreso, y yo recuerdo haber visto también a la ministra del Interior, al ministro de la Segpres en Valparaíso ese día, y, seguramente, hizo también materialmente posible una mayor coordinación con Manuel Monsalve en ese momento".

"Hay cuestiones que hacen más ruido que otras: por ejemplo, el tema del viaje en helicóptero o en avión al sur del país es un tema verdaderamente complejo; el que haya estado también en la Subcomisión del Presupuesto es algo que nadie puede entender, pero entiendo que lo del viaje fue una decisión de él, del propio subsecretario Monsalve en su momento; él dispuso los medios de transporte y, por lo tanto, eso no es responsabilidad más que sólo de él", remarcó.

La Contraloría General de la República (CGR) anunció este lunes por la tarde que determinó oficiar al Ministerio del Interior, a la PDI y a Carabineros para que informen, con detalles, las acciones que se siguieron luego de conocer la denuncia contra el exsubsecretario.